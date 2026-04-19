Финский гонщик Юха Миеттинен погиб в результате аварии на трассе Нюрбургринг

Финский гонщик Юха Миеттинен погиб в результате аварии. Инцидент произошёл во время квалификации гонки «24 часа Нюрбургринга». О смерти пилота сообщили организаторы соревнования на своём медиапортале.

Организаторы заявили, что все попытки реанимации оказались безуспешными. В аварию попало семь автомобилей, другие пилоты серьёзно не пострадали.

«Несмотря на то, что помощь была оказана незамедлительно, после того, как была произведена эвакуация из машины, врачи скорой помощи не смогли спасти пострадавшего пилота Юху Миеттинена (BMW 325i, № 121), водитель скончался в Медицинском центре после того, как все попытки реанимации оказались безуспешными», — говорится в заявлении.

Погибшему было 66 лет, он выступал на этой трассе с 2018 года.

Ранее в Свердловской области во время соревнований по мотокроссу скончался гонщик. Инцидент произошёл в Верхней Пышме, погибшим оказался Александр Таликин. Спортсмену стало плохо после завершения тренировочного заезда, медики около 40 минут пытались его реанимировать. Таликину было 66 лет, он имел звание кандидата в мастера спорта и выступал в дисциплине заездов с колясками.