Египет построит новый город-позвоночник рядом с Каиром за $27 млрд

Египетская компания Talaat Moustafa Group хочет построить новый город рядом с Каиром. Проект оценивается в 27 миллиардов долларов, пишет Bloomberg.

Новый район назвали The Spine, что значит «Позвоночник». Там планируют возвести 165 жилых, деловых и торговых башен на площади больше 2 миллионов квадратных метров. Глава компании говорит, что сроки пока не определены. Ожидается, что проект создаст более 155 тысяч рабочих мест и будет привлекать десятки миллионов туристов каждый год.

Это не первый крупный проект в Египте, который финансируют страны Персидского залива. Раньше та же компания участвовала в строительстве курорта Рас-эль-Хекма — туда ОАЭ вложили 35 миллиардов долларов. В последние десять лет Египет активно развивает инфраструктуру, например, строит новую административную столицу к востоку от Каира.

Ещё в марте 2015 года министр строительства Египта анонсировал этот проект. Новый город нужен, чтобы разгрузить Каир — сейчас там 18 млн жителей, а к 2050 году может стать 40 млн. Город строят в 45 км от Каира по дороге на Суэц. Он должен стать новым административным и финансовым центром страны с населением около 7 млн человек. Активно строят его с 2017 года.

