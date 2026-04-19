Сбой программы или брак: Когда можно не платить по показаниям умного счётчика

Если умный счётчик электроэнергии работает неправильно — из-за сбоя программы, заводского брака или ошибки калибровки — можно добиться перерасчёта. Об этом ТАСС рассказал депутат Владимир Кошелев.

Чтобы это сделать, нужно написать заявление в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию и попросить проверить счётчик. Придёт специалист, проверит прибор и составит акт.

«Если выяснится, что ошибка возникла из-за сбоя ПО, заводского брака или истечения межповерочного интервала, то есть ошибки калибровки, это будет основанием для перерасчёта. Перерасчёт делается за тот период, когда прибор давал сбой. Если ошибка была технической — не по вине собственника жилого помещения, плату должны пересчитать исходя из среднемесячного потребления за последние полгода или по нормативу в зависимости от длительности сбоя», — пояснил парламентарий.

Заявление на перерасчёт нужно подавать вместе с актом проверки — либо в УК, либо через систему ГИС ЖКХ. Если компания отказывается проверять или делать перерасчёт, можно жаловаться в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру. В суд идти тоже можно, но там потребуется независимая экспертиза. Обычно хватает жалобы в жилинспекцию.

Депутат напомнил: если счётчик стоит не в квартире, а в подъезде или на лестничной клетке, за его сохранность чаще отвечают сетевая компания или УК. А вот расходы на проверку и перерасчёт ложатся на владельца прибора.

