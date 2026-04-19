48 тысяч за «прокачку личности»: Как беглый актёр Климушкин выживает кочевником в Европе

60-летний артист Алексей Климушкин, покинувший Россию после начала спецоперации, полностью отказался от съёмок и теперь зарабатывает на жизнь эзотерическими тренингами. Бывший актёр называет себя эмигрантом-кочевником и продаёт «прокачки личности», спасаясь от нищеты.

Источники Mash сообщают, что мужчина оборвал все контакты с родиной и игнорирует предложения от российских продюсеров. Вдохновившись «Робинзоном Крузо», он в одиночку путешествует по Европе, размышляя о свободе, бренности бытия и поиске внутренней гармонии.

Чтобы не голодать, Климушкин присоединился к проекту в Праге, который называют «кинотерапией». Там наставники «прокачивают» клиентов через творческие практики и раскрытие самосознания.

В месяц коучи набирают до 15 человек. Групповое занятие стоит 32 тысячи рублей, индивидуальный сеанс — 48 тысяч. Обещают разный результат: от материала для фильма до статуса «человек искусства».

Сам Климушкин ведёт блог о переездах, рефлексии, борьбе с депрессией и о том, как жизнь отшельника привела его к «личным путеводным звёздам».

Ранее сбежавший из России юморист Михаил Шац* поделился впечатлениями о жизни за границей спустя несколько лет. По словам шоумена, он уже четвёртый год живёт в Израиле и в целом доволен тем, как складывается жизнь. Он признался, что с годами многие вещи стали переживаться легче и без лишней тревоги.

