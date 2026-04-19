Под Парижем эвакуировали 15 тысяч человек из‑за бомбы времён Второй мировой

Около 15 тысяч человек эвакуировали в коммуне Коломб (департамент О-де-Сен), расположенной недалеко от Парижа. Причина — операция по обезвреживанию авиабомбы, пролежавшей в земле со времён Второй мировой войны, сообщает радиостанция ici.

Смертоносный снаряд обнаружили на одной из строек. Вокруг него организовали зону отчуждения радиусом 450 метров. В местной префектуре заявили, что «риск при разминировании реален, но находится под контролем специалистов».

Для проведения опасных работ мобилизовали более 800 сотрудников госслужб, в том числе 346 полицейских.

Ранее рабочие на строительной площадке в Ялте при земляных работах наткнулись на массивный металлический цилиндр — немецкую авиабомбу SD-250. Пиротехники МЧС осмотрели находку и пришли к выводу: взрыватели целы, бомба готова к транспортировке. Для её безопасной доставки на полигон потребовались семь специалистов и две машины. Операция прошла без инцидентов.