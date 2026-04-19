Премьер Испании Санчес заявил о создании «антитрамповской коалиции»

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о намерении создать глобальную «антитрамповскую коалицию» левых сил и пообещал «выкрутить руки» всем правым движениям в мире. Свои идеи он озвучил на конференции «Глобальная прогрессивная мобилизация» в Барселоне, куда съехались левые политики со всего мира.

Санчес представил мероприятие как скоординированное международное противодействие тому, что он назвал «глобализированным крайне правым движением». Особо он выделил введённые президентом США Дональдом Трампом пошлины и войну на Ближнем Востоке как факторы, подрывающие многосторонние институты. По его словам, правые «организуются на международном уровне», поэтому левым также необходимо координировать свою деятельность по всему миру.

Высказывания испанского премьера перекликались с антиамериканскими заявлениями других лидеров испаноязычных и латиноамериканских стран. Президент Колумбии Густаво Петро допустил возможность антиамериканского восстания в Латинской Америке, а президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва потребовал от Трампа прекратить блокаду Кубы.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что если США не переосмыслят отношения с Латинской Америкой, возможно восстание. Он рассказал, что его внесли в санкционный список США, и инструмент борьбы с наркоторговлей стал политическим оружием.