Фруктозу сравнили с обычным сахаром. Что опаснее?

Фруктоза оказалась в десять раз вреднее обычного сахара, так как вызывает образование атерогенных липопротеинов, которые стимулируют болезни сосудов и сердца. Об этом пишет научный журнал Nature Metabolism, ссылаясь на учёных из Университета Колорадо в США.

«Фруктоза — это не просто лишние калории, но она служит и метаболическим сигналом. Сигнал заставляет организм синтезировать и накапливать жир. Причём механизм этого процесса принципиально иной, чем при воздействии глюкозы», — говорится в исследовании.

Учёный Ричард Джонсон, возглавивший эксперименты, отметил, что все виды сахара опасны для организма, но именно фруктоза приводит к наибольшей степени ожирения и пагубно воздействует на внутренние органы, в частности на печень. По мнению учёных, вещество может стимулировать развитие деменции и рака, особенно если к этому уже есть предпосылки.

Кроме того, фруктоза ускоряет старение организма, разрушая белок, что приводит к раннему появлению морщин и дряблости. Но главное, отмечают исследователи, могут начаться воспалительные процессы в печени, которые вызывают тяжёлые заболевания.

