«Смещение границ»: Почему 52-летняя звезда «Американского пирога» ушла в OnlyFans

Появление аккаунта на OnlyFans у звёзд вроде Шеннон Элизабет не стоит автоматически считать признаком психических проблем или надлома карьеры. Чаще это осознанный выбор на стыке личной свободы и прагматичного расчёта, полагает психолог Илья Ахмедов.

По его словам, гораздо чаще речь идёт о сочетании факторов: ощущении контроля над собственным образом и телом, потребности в автономии, пересборке себя в зрелом возрасте, а также желании оставаться видимой и востребованной в публичном поле. Формулировка про свободу для многих людей не просто красивые слова.

Возможность самостоятельно распоряжаться своим образом действительно может переживаться как освобождение от внешних ожиданий и навязанных ролей. Нельзя игнорировать и прагматическую сторону: монетизацию внимания аудитории. У актрисы может быть несколько мотивов сразу: от личных до экономических, однако говорить о проблемах с ментальным здоровьем некорректно, уверен эксперт.

«Сам по себе выбор формата самопрезентации не является индикатором психического расстройства, если нет клинических признаков. Скорее это отражает более широкую тенденцию: смещение границ допустимого, рост ценности личной автономии и изменение способов взаимодействия публичных людей с аудиторией», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее актриса Шеннон Элизабет, известная по фильмам «Американский пирог» и «Очень страшное кино», присоединилась к платформе OnlyFans. О запуске профиля артистка рассказала в интервью изданию People. По её словам, решение связано с желанием большей творческой свободы и прямого общения с поклонниками.