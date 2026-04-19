Миллион, миллион алых роз: Провинившийся ухажёр усыпал подъезд ЖК цветами за 70 млн рублей

В одном из жилых комплексов в столичных Раменках подъезд первого этажа оказался полностью заполнен 1 миллионом роз, стоимость которых оценивается примерно в 70 000 000 рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

В московских Раменках подъезд ЖК завалили миллионом роз за 70 млн рублей. Фото © Telegram / Baza

Цветочная «инсталляция» заняла всё пространство на первом этаже одного из домов в жилом комплексе Москвы. Доставку и разгрузку огромного количества роз курьеры проводили на протяжении всей ночи. Жители дома рассказали, что объём поставки оказался настолько большим, что процесс занял несколько часов без перерыва.

Соседи попытались оценить масштаб увиденного и пришли к выводу, что речь может идти примерно о миллионе цветков. Несмотря на эффектный жест и внушительную стоимость подарка, забирать или перемещать розы пока никто не начал. Композиция продолжает находиться в подъезде, полностью заполняя общую зону первого этажа.

