Более 10 тысяч жителей Петербурга написали «Тотальный диктант»

В Северной столице прошёл «Тотальный диктант»: более десяти тысяч горожан написали текст о Пушкине, который составил доктор филологических наук Алексей Варламов. Диктовали на 230 площадках: от школ и вузов до заводов и кафе, а чтецами выступили фигуристка Ирина Слуцкая, актриса Марина Гладкова и корреспондент телеканала «Санкт-Петербург» Анна Смирнова.

Участвующие в акции студенты из Кении, Танзании и Мали признавались, что после десяти лет изучения русского языка некоторые слова слышат впервые. В Центральной библиотеке для слепых и слабовидящих «Точки зрения» диктант писали шрифтом Брайля. Результаты станут известны после 22 апреля.

Напомним, главным событием просветительской акции «Тотальный диктант» в 2026 году стало произведение Алексея Варламова под названием «Пушкин. Фамилия». Старт мероприятию дали в Улан-Удэ, где ректор Литературного института лично зачитал первую часть под заголовком «Белая девочка».