Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 апреля, 13:02

«Сельдяной апокалипсис» на Сахалине совершенно не удивил местного рыбака

Тонны сельди выбросило на берег из моря на Сахалине

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

В воскресенье, 19 апреля, Сахалин пережил настоящий «сельдяной апокалипсис». На побережье выбросило большое количество рыбы. Однако шокирующее для многих природное явление совершенно не удивило местного рыбака.

«Это нормальное явление! Рыба подходит на нерест к водорослям, цепляет икру, она же липкая. Вода отлила, а рыба осталась. Это Сахалин!» — подчеркнул собеседник 360.ru.

На Сахалине спустя три года убрали обломки разбившегося вертолёта
На Сахалине спустя три года убрали обломки разбившегося вертолёта

Напомним, в портовом городе Корсаков на Сахалине к берегу прибило тонны рыбы. Всё побережье превратилось в огромный рыбный склад под открытым небом. Местные жители и гости Сахалина собирают рыбу прямо голыми руками.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Общество
  • Сахалинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar