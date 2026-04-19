«Сельдяной апокалипсис» на Сахалине совершенно не удивил местного рыбака

В воскресенье, 19 апреля, Сахалин пережил настоящий «сельдяной апокалипсис». На побережье выбросило большое количество рыбы. Однако шокирующее для многих природное явление совершенно не удивило местного рыбака.

«Это нормальное явление! Рыба подходит на нерест к водорослям, цепляет икру, она же липкая. Вода отлила, а рыба осталась. Это Сахалин!» — подчеркнул собеседник 360.ru.

Напомним, в портовом городе Корсаков на Сахалине к берегу прибило тонны рыбы. Всё побережье превратилось в огромный рыбный склад под открытым небом. Местные жители и гости Сахалина собирают рыбу прямо голыми руками.