В Петербурге обрушилась стена детского сада 1930-х годов постройки

В Выборгском районе Петербурга обрушилась стена исторического здания детского сада в Батенинском жилмассиве. Это постройка 1930-х годов, сам объект имеет культурную ценность регионального значения, сообщает 78.ru.

Жители давно били тревогу и просили начать реконструкцию, отмечая, что внутрь пробираются подростки, а рядом находится детская площадка. В жилкоме сообщили, что здание на Лесном проспекте давно пустует. Батенинский жилмассив (группа архитекторов под руководством Григория Симонова, 1920–1930-е) имел полноценную инфраструктуру, а закрытые дворы украшали садами. Площадь рухнувшего здания — 654 кв. м.

К настоящему моменту бригада «Ленсвета» сняла растяжки воздушной линии, крепившиеся к фасаду. Уличное освещение продолжит работать штатно.

