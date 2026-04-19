19 апреля, 13:17

В Петербурге обрушилась стена детского сада 1930-х годов постройки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M-Production

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M-Production

В Выборгском районе Петербурга обрушилась стена исторического здания детского сада в Батенинском жилмассиве. Это постройка 1930-х годов, сам объект имеет культурную ценность регионального значения, сообщает 78.ru.

В Выборгском районе Петербурга обрушилась стена исторического здания детского сада. Фото © 78.ru

В Выборгском районе Петербурга обрушилась стена исторического здания детского сада. Фото © 78.ru

Жители давно били тревогу и просили начать реконструкцию, отмечая, что внутрь пробираются подростки, а рядом находится детская площадка. В жилкоме сообщили, что здание на Лесном проспекте давно пустует. Батенинский жилмассив (группа архитекторов под руководством Григория Симонова, 1920–1930-е) имел полноценную инфраструктуру, а закрытые дворы украшали садами. Площадь рухнувшего здания — 654 кв. м.

К настоящему моменту бригада «Ленсвета» сняла растяжки воздушной линии, крепившиеся к фасаду. Уличное освещение продолжит работать штатно.

В Перми обрушилась часть стены аварийного дома
В Перми обрушилась часть стены аварийного дома

Ранее Life.ru рассказывал, что в Волхове Ленинградской области обрушился аварийный пешеходный мост. Из-за случившегося ввели режим чрезвычайной ситуации. По имеющимся данным, строение давно признали аварийным и перекрыли для транспорта.

Владимир Озеров
