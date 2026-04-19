19 апреля, 13:24

Ферстаппен выразил соболезнования семье погибшего на Нюрбургринге гонщика

Четырёхкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен выразил соболезнования в связи с гибелью финского гонщика Юхи Миеттинена. Трагедия произошла в субботу во время квалификации гонки «24 часа Нюрбургринга» — пилот попал в массовую аварию.

«Шокирован тем, что произошло. Автоспорт — это то, что мы все любим, но такие моменты служат напоминанием, насколько это может быть опасно. Выражаю искренние соболезнования семье Юхи и его близким», — написал Ферстаппен в соцсетях.

Напомним, финский пилот Юха Миеттинен разбился насмерть во время квалификации к гонке «24 часа Нюрбургринга». Реанимация не помогла. В аварии участвовало семь машин, другие гонщики серьёзно не пострадали.

Александра Мышляева
