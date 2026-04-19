Штрафы для автосалонов и перекупов в России могут вырасти в 10 раз — до 500 тыс.

В Госдуме будут рассматривать законопроект, согласно которому повысится ответственность для автосалонов и граждан, которые зарабатывают на перепродажах машин. Штрафы предлагается увеличить в 10 раз, чтобы остановить недобросовестных продавцов.

Если документ будет одобрен, то удастся прекратить практику перепродажи битых или неисправных машин под видом качественных. Также некоторые торговцы умудряются подделывать документы или же навязывать допуслуги покупателям, что тоже является незаконным действием на рынке. Сейчас перекупов мало пугают штрафы, которые нельзя назвать внушительными. Для должностных лиц — до 30 тысяч, для компаний — до 50 тысяч рублей, а для граждан без статуса ИП — всего лишь до 5 тысяч. Последний раз наказание за перепродажу ужесточалось лишь в 2014 году.

В случае принятия законопроекта автосалоны заплатят за нарушение до 500 тысяч, а простые граждане — до 50 тысяч рублей, пишет портал 110КМ.ру.

