В Таганроге обезвреживают боеприпасы после атаки ВСУ, слышны взрывы

В Таганроге сапёры приступили к обезвреживанию остатков взрывоопасных частей украинских дронов после ночной атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщила в телеграм-канале мэр города Светлана Камбулова. Чиновница подчеркнула, что ситуация находится под контролем властей.

«В связи с работой сапёров по обезвреживанию взрывоопасных предметов на территории Приморского парка возможны громкие звуки-хлопки и взрывы контролируемого характера. Просьба не поддаваться панике», — говорится в тексте.

Напомним, в ночь на 19 апреля Таганрог вновь подвергся атаке беспилотников, в результате чего были серьёзно повреждены коммерческие предприятия, механический колледж и более десяти автомобилей. Трое жителей обратились за помощью, госпитализация не потребовалась.