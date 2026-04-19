19 апреля, 07:31

В ходе воздушной атаки на Таганрог повреждены десятки машин, колледж и парк

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2

Минувшей ночью Таганрог вновь подвергся атаке беспилотников, в результате чего были серьёзно повреждены коммерческие предприятия, механический колледж и более десяти автомобилей. Трое жителей обратились за помощью, госпитализация не потребовалась, сообщила мэр города Светлана Камбулова в своём телеграм-канале.

Утром провели внеочередное заседание комиссии по ЧС, руководители оперативных служб доложили о мерах по ликвидации последствий. На месте падения обломков продолжают работать спасатели, полицейские и специалисты МЧС.

Территории ТАНТК им. Бериева и Приморского парка полностью оцеплены — в ближайшее время там приступят к работе сапёры для поиска и обезвреживания взрывоопасных предметов. В районе завода движение трамваев и автобусов по ул. Инструментальной временно изменено. О возобновлении движения сообщат дополнительно.

В Таганроге в результате ракетного удара возник пожар в складских помещениях
В Таганроге в результате ракетного удара возник пожар в складских помещениях

Ранее сообщалось, что в Ейске в результате падения обломков беспилотника пострадали жилые дома. По информации оперативного штаба Краснодарского края, в трёх частных строениях выбило стёкла. Также части украинского дрона упали в районе морского порта. Пострадавших и пожаров нет, на месте работали оперативные службы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Владимир Озеров
