Обломки украинского беспилотника рухнули в районе морского порта в Ейске

В Ейске в районе морского порта зафиксировано падение обломков беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины (ВСУ). Пострадавших и возгораний нет. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оперштаба.

Ранее Киев совершил удар по кладбищу в городе Днепрорудное Запорожской области. Губернатор региона Евгений Балицкий подчеркнул, что удар был целенаправленным и нанесён по месту, где нет никаких военных или стратегических объектов, назвав это проявлением «беспредельной ненависти» и «абсолютного кощунства», особенно в светлую неделю после Пасхи и накануне дня особого поминовения.