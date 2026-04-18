Мирный житель погиб в Брянской области в результате атаки БПЛА ВСУ

В селе Алешковичи Суземского района мирный житель погиб в результате удара украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Украинские террористы атаковали с помощью дрона–камикадзе село Алешковичи Суземского района. В результате варварского удара, к сожалению, погиб мирный житель», — говорится в сообщении. Губернатор выразил соболезнования родственникам погибшего и пообещал оказать помощь родным.

Ранее ВСУ нанесли удар по кладбищу в городе Днепрорудное Запорожской области. Как заявил местный губернатор, удар был целенаправленным и нанесён по месту, где нет никаких военных или стратегических объектов. В настоящее время на месте работают оперативные службы и сапёры. Есть высокий риск неразорвавшихся боеприпасов.