ПВО отражает атаку ВСУ на Ростов и Таганрог, слышны взрывы
Ростовская область подверглась атаке со стороны ВСУ. Взрывы слышны над Ростовом-на-Дону и Таганрогом.
В Ростове-на-Дону зафиксировано не менее двух взрывов. В Таганроге работает ПВО. Глава города Светлана Камбулова рекомендовала жителям укрыться в домах и не приближаться к окнам.
Информация о пострадавших отсутствует.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках со стороны ВСУ на шесть муниципалитетов региона. В ходе обстрелов минно-взрывные травмы и баротравмы получили четыре человека.
