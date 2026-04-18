ПВО отражает атаку ВСУ на Ростов и Таганрог, слышны взрывы

Ростовская область подверглась атаке со стороны ВСУ. Взрывы слышны над Ростовом-на-Дону и Таганрогом.

В Ростове-на-Дону зафиксировано не менее двух взрывов. В Таганроге работает ПВО. Глава города Светлана Камбулова рекомендовала жителям укрыться в домах и не приближаться к окнам.

Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках со стороны ВСУ на шесть муниципалитетов региона. В ходе обстрелов минно-взрывные травмы и баротравмы получили четыре человека.