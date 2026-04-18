Киев совершил удар по кладбищу в городе Днепрорудное Запорожской области.Губернатор региона Евгений Балицкий подчеркнул, что удар был целенаправленным и нанесён по месту, где нет никаких военных или стратегических объектов, назвав это проявлением «беспредельной ненависти» и «абсолютного кощунства», особенно в светлую неделю после Пасхи и накануне дня особого поминовения.

ВСУ в преддверии Радоницы ударили по кладбищу в Запорожской области.

В настоящее время на месте работают оперативные службы и сапёры. Есть высокий риск неразорвавшихся боеприпасов.

«Администрация округа проведёт оценку разрушений для оказания помощи родственникам покойных, чьи могилы и памятники были разрушены», — написал Балицкий в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Ростовская область подверглась атаке со стороны ВСУ. Взрывы слышны над Ростовом-на-Дону и Таганрогом. Информация о пострадавших отсутствует.