В Ейске из-за атаки БПЛА ВСУ повреждены три дома

Ранее в Ейске в районе морского порта упали обломки украинского беспилотника. По данным оперштаба, пострадавших и возгораний нет, на месте работают оперативные службы. Также Росавиация вводила временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Сочи и Геленджика для обеспечения безопасности полётов. Для аэропорта Геленджика действовали дополнительные условия по времени приёма рейсов в рамках NOTAM. После снятия ограничений оба аэропорта вернулись к работе в штатном режиме.