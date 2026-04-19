18 апреля, 22:08

В Ейске из-за атаки БПЛА ВСУ повреждены три дома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

В Ейске из-за падения обломков беспилотника в трёх частных домах выбило окна. Пострадавших нет. Об этом сообщил Telegram-канал оперативного штаба Краснодарского края.

На местах работают оперативные и специальные службы. Информация уточняется.

Мирный житель погиб в Брянской области в результате атаки БПЛА ВСУ

Ранее в Ейске в районе морского порта упали обломки украинского беспилотника. По данным оперштаба, пострадавших и возгораний нет, на месте работают оперативные службы. Также Росавиация вводила временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Сочи и Геленджика для обеспечения безопасности полётов. Для аэропорта Геленджика действовали дополнительные условия по времени приёма рейсов в рамках NOTAM. После снятия ограничений оба аэропорта вернулись к работе в штатном режиме.

Виталий Приходько
