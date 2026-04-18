Ограничения на полёты вводили в аэропортах Сочи и Геленджика

Росавиация вводила ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Сочи и Геленджика. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что ограничения начали действовать около 22:40 мск, сняли их в 23:18 мск. Решение приняли для обеспечения безопасности полётов. В Росавиации также отметили, что для аэропорта Геленджика действовали дополнительные условия по времени приёма рейсов в рамках NOTAM.

После стабилизации обстановки ограничения отменили, аэропорты вернулись к работе в штатном режиме. Дополнительных сведений о задержках рейсов не приводится.

Ранее в Ейске в районе морского порта было зафиксировано падение обломков беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины (ВСУ). Пострадавших и возгораний нет. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.