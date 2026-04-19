Родители закрывали собой детей от тигра в цирке в Ростове-на-Дону

Родители закрывали собой детей от тигра, который пробил решётку и выскочил в зрительный зал в цирке в Ростове-на-Дону. Кадры в места публикует телеграм-канал RT.

Зверь оказался в зрительном зале после того, как на манеж рухнула защитная сетка. Тигр, по всей видимости, сам испугался и попытался спрятаться за креслами. Родители в этот момент закрывали собой детей. Дрессировщики кричали людям: «Не бойтесь, просто сядьте и всё».

Напомним, в цирке-шапито династии Довгалюк в Ростове-на-Дону тигр перепрыгнул через упавшую ограду прямо в зрительный зал. Там началась паника, но организаторы оперативно эвакуировали людей и поймали тигра за ошейник, загнав обратно в клетку. Никто не пострадал.