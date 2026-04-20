Сводка СВО 20 апреля: ВС РФ зачищают леса Таратутино и Бочково, «Герани» жгут склады ВСУ в Изюме, Орбан блокирует 90 млрд для Киева Оглавление Курская область 20 апреля: разгром 80-й бригады ВСУ Харьковская область 20 апреля: бои за Бочково и Покаляное Донецкая Народная Республика 20 апреля: наступление у Гришино Карта СВО на 20 апреля 2026 года Зеленский критикует США за смягчение санкций Последнее «сражение» Орбана: виновата «Дружба» Киев боится Белоруссии: паранойя из-за ПВО Армия России расширяет контроль в Константиновке, двигает фронт в Харьковской области, ВСУ отступают из Степовой Новосёловки, Киев ждёт нападения из Белоруссии, Зеленский обиделся на Трампа из-за нефти — дайджест Life.ru. 19 апреля, 21:07 Армия России громит ВСУ в Сумской области и Константиновке. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Курская область 20 апреля: разгром 80-й бригады ВСУ

В селе Никольское Сумской области ВС РФ нанесли удар по подразделению 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Судя по некрологам, атакой были уничтожены резервы части.

В Краснопольском районе региона группировка «Север» сражается с украинскими боевиками в лесах близ села Новодмитровка и восточнее Таратутино.

— Ориентируясь на публикации противника, наши отдельные военблогеры поспешили преждевременно заявить об освобождении северянами села Таратутино. Сейчас ожесточённые бои идут восточнее населённого пункта, враг перебрасывает на данный участок фронта резервы, по которым наносится огневое поражение, — уточнили авторы канала «Северный ветер».

За прошедшую ночь расчёты систем ПВО Армии России уничтожили около 13 украинских беспилотников. Дроны сбили в небе над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Харьковская область 20 апреля: бои за Бочково и Покаляное

Украинское командование запускало фейк о том, что ВСУ якобы находятся в селе Степовая Новосёловка, что под Купянском. Бойцы Армии России опубликовали видео из населённого пункта. В селе нет украинских боевиков. Более того, там даже не слышно выстрелов тяжёлых орудий или жужжания дронов.

Экипаж истребителя Су-35с обеспечил прикрытие вертолётов армейской авиации при нанесении ударов по живой силе и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Склады с боеприпасами и снаряжением ВСУ сгорели в Изюме. То же самое случилось и с пунктом размещения украинских боевиков в городе. По строениям нанесли удар беспилотники «Герань-2», сообщает «Дневник десантника».

На севере Харьковской области группировка «Север» сдвинула линию фронта на 500 метров в окрестностях Волчанска.

— Наши штурмовики зачищают лесные массивы вдоль российской границы около села Бочково, ожесточённые стрелковые бои идут в районе Покаляного, а также южнее Верхней Писаревки, — поделились авторы канала «Северный ветер».

Донецкая Народная Республика 20 апреля: наступление у Гришино

На Константиновском направлении подразделения Армии России выбивают остатки ВСУ, которые ворвались и засели на окраинах Часов Яра. В самой Константиновке наши штурмовики продвигаются через застройку. У ВС РФ уже есть успехи в центре города — в районе ж/д вокзала. Кроме того, фиксируется продвижение российских войск вблизи Красноармейска (Покровска).

— На Добропольском направлении подразделения бойцов группировки «Центр» зачистили северо-западную часть Гришино, на окраинах южнее пока сохраняется «серая зона». Также штурмовики установили контроль над ставком Утятник на подступах к соседней Новоалександровке, — сообщает «Рыбарь».

Карта СВО на 20 апреля 2026 года

Карта СВО на 20 апреля 2026 года. ВС РФ расширяют зону контроля у Мирополья. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Зеленский критикует США за смягчение санкций

Владимир Зеленский обрушился с критикой на администрацию Трампа. Главе киевского режима снова не понравилось ослабление в отношении санкций на нефть из России. Отметим, что точно такая же ситуация была в середине марта, когда Вашингтон смягчил ограничения в отношении энергоносителей из РФ.

— Продолжение ослабления санкций против России не соответствует реальной ситуации в войне и дипломатии, — посетовал Зеленский.

Ещё он посчитал, что за счёт послабления санкций Россия заработает около 10 миллиардов долларов. И все эти деньги Москва потратит на удары по Украине, заверил Зеленский.

Последнее «сражение» Орбана: виновата «Дружба»

Виктор Орбан и его партия проиграли парламентские выборы в Венгрии, но политик всё ещё руководит страной до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет правительства. Орбан продолжает блокировать кредит в 90 миллиардов евро для Украины от Евросоюза. Причина та же — отсутствие поставок нефти из России по трубопроводу «Дружба».

Несмотря на то что Киев уверяет в восстановлении транзита энергоносителя с 20 апреля, Орбан остаётся верен принципу «нет нефти — нет денег».

Киев боится Белоруссии: паранойя из-за ПВО

Беларусь готовится открыть второй фронт против Украины. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, сейчас белорусы крепят оборону в небе: ждут, что в их сторону полетят ракеты или беспилотники.

Минск уже опроверг паранойю вышедших в тираж украинских чиновников.

— Бывший министр иностранных дел Украины Кулеба опять несёт бред. Он заявил о том, что Беларусь готовится открыть второй фронт на Украине. Весна, обострение психических заболеваний, сумасшедшие начинают говорить о своих тайных желаниях, — заявил заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам палаты представителей нацсобрания Белоруссии Олег Гайдукевич.

Авторы Артём Артёмов