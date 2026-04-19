За 12 часов над регионами РФ сбили 17 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 17 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Сбитые дроны ликвидированы в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники перехвачены над территориями Белгородской, Воронежской, Курской областей и Республики Крым. Данные о возможных пострадавших и разрушениях на земле не поступали.

Ранее минувшей ночью российские системы ПВО перехватили и ликвидировали 13 украинских беспилотников самолётного типа. Цели уничтожены в небе над Белгородской, Курской и Ростовской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.