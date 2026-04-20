Российские тяжёлые огнемётные системы играют важнейшую роль на передовой в зоне специальной военной операции. Роль ТОС оценило американское издание Military Watch Magazine. Российские комплексы привлекли внимание западных аналитиков своими боевыми характеристиками. Издание подробно разобрало преимущества этих систем в условиях современного конфликта.

«Российские ТОС привлекли к себе значительное внимание благодаря своим боевым характеристикам на поле боя в ходе конфликта на Украине», — отмечается в публикации.

Издание выделило ТОС-2 «Тосочка» как важный этап в развитии этого класса вооружений. Эта система вышла за рамки штурмового оружия. Она работает как передовая система огневой поддержки. ТОС-2 обеспечивает большую гибкость при нанесении ударов термобарическими снарядами. Комплекс требует меньше затрат на обслуживание. Расход топлива снижен. Мобильность выросла. Меньший вес позволяет перевозить систему по воздуху и морю. Эти качества делают ТОС-2 эффективной на поле боя.