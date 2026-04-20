Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

19 апреля, 23:36

Западные СМИ назвали ключевое оружие Армии России в зоне СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

Российские тяжёлые огнемётные системы играют важнейшую роль на передовой в зоне специальной военной операции. Роль ТОС оценило американское издание Military Watch Magazine. Российские комплексы привлекли внимание западных аналитиков своими боевыми характеристиками. Издание подробно разобрало преимущества этих систем в условиях современного конфликта.

«Российские ТОС привлекли к себе значительное внимание благодаря своим боевым характеристикам на поле боя в ходе конфликта на Украине», — отмечается в публикации.

Издание выделило ТОС-2 «Тосочка» как важный этап в развитии этого класса вооружений. Эта система вышла за рамки штурмового оружия. Она работает как передовая система огневой поддержки. ТОС-2 обеспечивает большую гибкость при нанесении ударов термобарическими снарядами. Комплекс требует меньше затрат на обслуживание. Расход топлива снижен. Мобильность выросла. Меньший вес позволяет перевозить систему по воздуху и морю. Эти качества делают ТОС-2 эффективной на поле боя.

Ранее Российская армия начала применять в зоне спецоперации ТОС-3 «Дракон». Это тяжёлая огнемётная система нового поколения. Конструкторы создали её с учётом четырёх лет интенсивных боёв. Новинка базируется на шасси танка Т-80. ТОС-3 превосходит предшественников — «Буратино» и «Солнцепёк». Дальность стрельбы выросла до 25 километров и более.

Лия Мурадьян
