20 апреля, 02:24

Школьникам в Латвии запретили говорить по-русски даже на переменах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry

В Латвии ужесточают правила использования русского языка в образовательной среде. Депутат Рижской думы Алексей Росликов в интервью РИА «Новости» рассказал, что школьникам запретили разговаривать между собой на русском на территории учебных заведений — даже в свободное время.

По его словам, радикально настроенные латышские политики называют русский язык «языком для кухни», давая понять, что он допустим только в быту.

Росликов добавил, что педагоги в детских садах тоже пытаются отличиться и не разрешают маленьким детям общаться на родном русском. Кроме того, депутат сообщил о растущем числе случаев, когда людям отказывают в обслуживании, если они не начинают разговор на латышском языке.

Латвия вводит ограничения на полёты у границы с Россией
Латвия вводит ограничения на полёты у границы с Россией

Ранее Россия официально обратилась к верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств. Это связано с систематическим нарушением прав русского и русскоязычного населения в Латвии.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Артём Гапоненко
