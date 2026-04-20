Кучеров вошёл в топ-20 лучших бомбардиров в истории плей-офф НХЛ

В первом матче плей-офф НХЛ «Тампа» встречалась с «Монреалем». Игра закончилась победой «Монреаля» со счётом 4:3 в дополнительное время. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отдал две голевые передачи. Это позволило ему довести общее количество очков в плей-офф (голы + пасы) до 173.

Теперь он занимает чистое 19-е место среди всех игроков в истории Кубка Стэнли. Он обошёл таких звёзд, как Марио Лемье (172 очка) и Петер Форсберг (171).

Кроме того, Кучеров стал всего 13-м хоккеистом в истории, кто сделал 120 голевых передач в плей-офф. Среди россиян больше только у Сергея Фёдорова (124 паса). Евгений Малкин, который идёт следом, имеет 114 передач.

Сейчас счёт в серии (до четырёх побед) — 1:0 в пользу «Монреаля». Второй матч команды снова сыграют на площадке «Тампы» в ночь на 22 апреля. «Тампа» закончила регулярный чемпионат на втором месте в своём дивизионе, а «Монреаль» — на третьем. Прошлые два года Кубок Стэнли выигрывала «Флорида», но в этот плей-офф она не попала.

Ранее российский хоккеист Артемий Панарин (он играет за клуб «Лос-Анджелес») обновил своё личное достижение в плей-офф НХЛ. В первом матче против «Колорадо» он забросил свою 22-ю шайбу за всю карьеру в Кубке Стэнли. Хотя его команда проиграла со счётом 1:2, этот гол помог Панарину обойти Александра Радулова, у которого 21 шайба. Теперь 34-летний россиянин занимает 17-е место среди всех отечественных хоккеистов по количеству голов в истории лиги.