Панарин обошёл Радулова по заброшенным шайбам в матчах Кубка Стэнли

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин обновил личный снайперский счёт в плей-офф НХЛ. В первом матче первого раунда Кубка Стэнли против «Колорадо» (1:2) форвард забросил 22-ю шайбу в рамках турнира за всю карьеру.

Гол Панарина в ворота «Колорадо». Видео © Х / LA Kings

Этот гол позволил 34-летнему россиянину обойти Александра Радулова (21) и подняться на 17-е место среди всех российских хоккеистов в истории лиги по этому показателю.

Лидером списка остаётся Александр Овечкин с 77 голами в Кубке Стэнли. Абсолютный рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 122 шайбы. Счёт в серии «Колорадо» — «Лос-Анджелес» стал 1-0 в пользу «Эвеланш». Вторая игра пройдёт в Денвере 21 апреля.

Ранее Life.ru писал, что российский нападающий Никита Кучеров не смог стать лучшим бомбардиром регулярного сезона НХЛ. В последнем матче «Тампа-Бэй» проиграла «Рейнджерс» со счётом 2:4, Кучеров не набрал очков, завершив сезон со 130 баллами (44 гола + 86 передач).