Кубок Стэнли начался с эпичной драки форвардов сразу после вбрасывания

Первый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2026 начался с драки. Встреча между «Каролиной Харрикейнз» и «Оттавой Сенаторз» едва стартовала, как на льду завязалась потасовка.

Сразу после стартового вбрасывания в центре площадки сошлись форвард гостей Брэди Ткачук и нападающий хозяев Джордан Стаал. Оба хоккеиста получили по пять минут штрафа. Сама игра завершилась победой «Каролины» со счётом 2:0.

Таким образом, «ураганы» повели в серии 1-0. Вторая встреча команд запланирована на 21 апреля, начало — в 02:30 по московскому времени.

Ранее российский нападающий Никита Кучеров не смог стать лучшим бомбардиром регулярного сезона НХЛ. В последнем матче «Тампа-Бэй» проиграла «Рейнджерс» со счётом 2:4, Кучеров не набрал очков, завершив сезон со 130 баллами (44 гола + 86 передач). Лидирует форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 134 очками. Его может догнать Натан Маккиннон из «Колорадо», у которого 127 очков и ещё один матч 17 апреля.