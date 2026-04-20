Не тяните с заменой: когда старая газовая плита становится опасной

Газовые плиты рекомендуется менять каждые 10–12 лет эксплуатации, дальше её использование может быть опасным. Об этом сообщили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, уточнив сроки безопасного использования оборудования.

«Газовые плиты имеют срок службы — как правило, 10–12 лет. Когда он подходит к концу, оборудование лучше заменить», — напомнили в ведомстве РИА «Новости».

В министерстве пояснили, что техника подлежит замене не только по возрасту, но и при наличии серьёзных неисправностей. Также поводом может стать отсутствие системы «газ-контроль», которая автоматически перекрывает подачу газа при затухании пламени.

Специалисты подчеркивают, что использование устаревших или неисправных устройств повышает риск аварий и утечек. Поэтому важно следить за состоянием техники и своевременно обновлять её.

Отдельно напомнили о правилах установки: подключение должно выполняться только профессионалами. Самостоятельные работы запрещены и могут привести к опасным последствиям. В ведомстве призвали жителей соблюдать требования безопасности и не игнорировать регламент эксплуатации бытового газового оборудования.