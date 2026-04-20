Тело мёртвого депутата нашли в машине в Одессе

В Приморском районе Одессы в автомобиле обнаружили тело мужчины. По данным источников РБК-Украина, погибшим может быть 51-летний депутат Александр Иваницкий, представлявший партию «Доверяй делам», связанную с бывшим мэром города Геннадием Трухановым. Полиция начала проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.

«Тело мужчины было обнаружено в машине на одной из улиц города. Предварительно установлено, что он мог совершить самоубийство», — сообщили в Нацполиции утром 20 апреля.

На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители проводят необходимые действия и собирают материалы для установления полной картины случившегося. Также решается вопрос о правовой квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Окончательные выводы пока не сделаны.

Официального подтверждения личности погибшего на момент публикации не поступало.