Экс-мэр Ярославля Урлашов хочет вернуться в политику после 12 лет в колонии

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, отсидевший 12 лет по обвинению во взяточничестве, заявил о желании вернуться в политику. По его словам, политик — это прежде всего человек влияния, которому необязательно быть депутатом или министром. Урлашов уже подготовил программу и не собирается уезжать из России.

Собеседник RTVI подчеркнул, что в настоящее время не имеет права занимать государственную должность или избираться, однако может возглавлять партию.

«Мы можем с вами или с кем-то расходиться в понятии, что такое политик. Политик — это человек влияния в первую очередь. Влияние может быть в городе, в области, в регионе или в масштабах страны, а может быть в масштабах планеты», — отметил Урлашов.

Евгений Урлашов — российский политический деятель, юрист. Мэр города Ярославля (2012—2017). В 2016 году Кировский районный суд признал чиновника виновным, его приговорили к 12 с половиной годам колонии строгого режима, а также обязали оплатить штраф в 60 миллионов рублей. В конце минувшего года Урлашов вышел из колонии строгого режима в Твери.