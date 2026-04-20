Уволился мэр Берёзовского, который проиграл выборы жене своего водителя

Евгений Писцов, который руководил городом Берёзовским с конца 2011 года, ушёл в отставку. Официально — по собственному желанию, в связи с переходом на новую работу. Об этом рассказали в Департаменте информационной политики региона.

По слухам, он планирует баллотироваться в областное Законодательное собрание. В планах у Писцова стать советником губернатора или пойти работать директором на одно из предприятий. Временно городом будет руководить Владимир Шауракс — его назначил губернатор. Он вступает в должность с 21 апреля 2026 года.

В 2024 году Писцов пытался снова стать мэром, но большинство депутатов были против. Его соперницей стала Юлия Маслакова — обычная чиновница и по совместительству жена личного водителя мэра. Она выиграла, но в последний момент взяла самоотвод. Депутаты её кандидатуру всё равно утвердили, но она отказалась вступать в должность и пошла в суд, чтобы отменить результаты выборов. В итоге Писцов остался руководить городом по-старому.