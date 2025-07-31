В Берёзовском со второй попытки избрали мэра после скандала с водителем и его женой
Мэром Берёзовского городского округа Свердловской области избран Евгений Писцов
Обложка © er.ru
Решением депутатов Берёзовского городского округа Свердловской области на пост мэра был назначен Евгений Писцов. Об этом сообщили в аппарате думы в четверг.
«Выбрали главой Писцова Евгения Рудольфовича, 16 голосов за него, всего было 18, два бюллетеня недействительны», – сказала собеседница РИА «Новости».
Напомним, предыдущие выборы мэра, прошедшие в январе 2025 года, завершились неожиданным скандалом. Победу тогда одержала Юлия Маслакова — жена водителя действующего главы города Евгения Писцова. Маслакова шла на выборы как технический кандидат и изначально не планировала занимать должность, но получила 17 голосов депутатов против шести, отданных за Писцова. Сама она была не готова к победе: сначала подала в суд на депутатов, а затем и вовсе проигнорировала свою инаугурацию, назначенную на 17 февраля.