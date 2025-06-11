ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июня, 03:57

В Красноярске выбрали исполняющего обязанности вместо арестованного мэра

Исполняющим обязанности мэра Красноярска назначили первого зама Алексея Шувалова

Алексей Шувалов. Обложка © Telegram / Мэрия Красноярска

Алексей Шувалов. Обложка © Telegram / Мэрия Красноярска

Исполняющим обязанности мэра Красноярска стал первый заместитель главы города Алексей Шувалов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как пояснили в мэрии, устав Красноярска требует передать полномочия главы города первому заместителю с наибольшим стажем работы на этой должности.

«Золотая баня», богатые жёны и 180 млн: Как пошла под откос карьера мэра Красноярска Владислава Логинова
«Золотая баня», богатые жёны и 180 млн: Как пошла под откос карьера мэра Красноярска Владислава Логинова

Напомним, что мэра Красноярска Владислава Логинова подозревают в получении взятки в размере 180 миллионов рублей. Чиновника уже этапировали в Москву и отправили под стражу на два месяца — до 4 августа. Сам он отказывается признавать вину и заявляет, что его оговорили.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Политика России
  • Политика
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar