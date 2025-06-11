В Красноярске выбрали исполняющего обязанности вместо арестованного мэра

Исполняющим обязанности мэра Красноярска стал первый заместитель главы города Алексей Шувалов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как пояснили в мэрии, устав Красноярска требует передать полномочия главы города первому заместителю с наибольшим стажем работы на этой должности.