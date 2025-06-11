В Красноярске выбрали исполняющего обязанности вместо арестованного мэра
Исполняющим обязанности мэра Красноярска назначили первого зама Алексея Шувалова
Алексей Шувалов. Обложка © Telegram / Мэрия Красноярска
Исполняющим обязанности мэра Красноярска стал первый заместитель главы города Алексей Шувалов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Как пояснили в мэрии, устав Красноярска требует передать полномочия главы города первому заместителю с наибольшим стажем работы на этой должности.
Напомним, что мэра Красноярска Владислава Логинова подозревают в получении взятки в размере 180 миллионов рублей. Чиновника уже этапировали в Москву и отправили под стражу на два месяца — до 4 августа. Сам он отказывается признавать вину и заявляет, что его оговорили.