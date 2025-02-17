Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 февраля, 12:21

Выигравшая выборы мэра в Свердловской области «прогуляла» свою инаугурацию

РИАН: Избранный мэр Берёзовского Маслакова не вступила в должность

Юлия Маслакова. Обложка © ТАСС / Размик Закарян

Юлия Маслакова. Обложка © ТАСС / Размик Закарян

Избранный мэр Берёзовского городского округа в Свердловской области Юлия Маслакова не пришла на свою инаугурацию. Пока главой муниципалитета остаётся Евгений Писцов, сообщили в гордуме.

«До пятницы ждали вступления в должность Юлии Олеговны, она не подошла, выясняем обстоятельства, может, в этом были какие-то причины», – приводит РИА «Новости» слова представителя гордумы.

Собеседник агентства уточнил, что пока рано говорить о новом конкурсе, это остаётся на усмотрение депутатов. В гордуме отметили, что согласно действующему уставу, главой муниципалитета по-прежнему остаётся Евгений Писцов.

Мэр Оренбурга уходит добровольцем в зону СВО
Мэр Оренбурга уходит добровольцем в зону СВО

Напомним, ранее Евгений Писцов проиграл выборы жене своего водителя. Юлия Маслакова попыталась снять свою кандидатуру, но регламент не позволил убрать её имя из бюллетеней. В итоге она получила 17 голосов, тогда как Писцов — лишь шесть. Позднее Маслакова решила судиться с депутатами, чтобы не занимать высокий пост.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Региональные власти
  • Политика
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar