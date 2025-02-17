Выигравшая выборы мэра в Свердловской области «прогуляла» свою инаугурацию
РИАН: Избранный мэр Берёзовского Маслакова не вступила в должность
Юлия Маслакова. Обложка © ТАСС / Размик Закарян
Избранный мэр Берёзовского городского округа в Свердловской области Юлия Маслакова не пришла на свою инаугурацию. Пока главой муниципалитета остаётся Евгений Писцов, сообщили в гордуме.
«До пятницы ждали вступления в должность Юлии Олеговны, она не подошла, выясняем обстоятельства, может, в этом были какие-то причины», – приводит РИА «Новости» слова представителя гордумы.
Собеседник агентства уточнил, что пока рано говорить о новом конкурсе, это остаётся на усмотрение депутатов. В гордуме отметили, что согласно действующему уставу, главой муниципалитета по-прежнему остаётся Евгений Писцов.
Напомним, ранее Евгений Писцов проиграл выборы жене своего водителя. Юлия Маслакова попыталась снять свою кандидатуру, но регламент не позволил убрать её имя из бюллетеней. В итоге она получила 17 голосов, тогда как Писцов — лишь шесть. Позднее Маслакова решила судиться с депутатами, чтобы не занимать высокий пост.