Выигравшая выборы мэра в Свердловской области «прогуляла» свою инаугурацию

Избранный мэр Берёзовского городского округа в Свердловской области Юлия Маслакова не пришла на свою инаугурацию. Пока главой муниципалитета остаётся Евгений Писцов, сообщили в гордуме.

«До пятницы ждали вступления в должность Юлии Олеговны, она не подошла, выясняем обстоятельства, может, в этом были какие-то причины», – приводит РИА «Новости» слова представителя гордумы.

Собеседник агентства уточнил, что пока рано говорить о новом конкурсе, это остаётся на усмотрение депутатов. В гордуме отметили, что согласно действующему уставу, главой муниципалитета по-прежнему остаётся Евгений Писцов.