Глава Минсельхоза Новосибирской области Андрей Шинделов отправлен в отставку

В Новосибирской области – кадровые перетряски. Министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов отправлен в отставку. Об этом на оперативном совещании в понедельник объявил губернатор Андрей Травников.

В числе причин отставки министра глава региона назвал «накопившиеся сигналы и претензии», «неоперативность доведения мер господдержки до сельхозпроизводителей», «срывы в реализации комплексной программы развития сельских территорий», а также «недостаточный уровень ветеринарной безопасности».

Шинделов проработал на посту главы Минсельхоза меньше года. В июне 2024-го стал исполняющим обязанности, в августе его утвердили в должности. И уже в апреле – отставка.

«Преемник будет определён уже на этой неделе», – пообещал Травников.

Но отставка министра – лишь вершина айсберга. Как ранее писал Life.ru, фермеры по всей России, включая Новосибирскую область, бьют тревогу из-за массового забоя скота. В регионе произошла вспышка пастереллёза – заболеванием, опасного для человека. В регионе введён режим ЧС.