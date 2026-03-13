Фермеры по всей России бьют тревогу из-за принудительного забоя скота
Фермеры жалуются на массовый убой всех коров под видом опасной инфекции. Обложка © Telegram / Сибирский Экспресс
Российские фермеры массово выражают недовольство из-за уничтожения сотен коров под предлогом борьбы с пастереллёзом — заболеванием, опасным для человека. Об этом стало известно SHOT ПРОВЕРКЕ. Следственный комитет начал проверку возможных нарушений сотрудников Минсельхоза.
В Пензенской области, Алтайском крае и Новосибирской области владельцы хозяйств жалуются, что скот забирают без документов о заражении. По их словам, животные полностью здоровы. В селе Приволье фермер потерял 128 коров и не смог добиться реакции ни в региональном Минсельхозе, ни в Роспотребнадзоре.
Туши убитого скота оставили прямо в деревне, рядом с домами, и лишь спустя несколько дней начали частично сжигать. В селе Козиха Новосибирской области люди остались без средств к существованию, так как домашние хозяйства массово истребляют.
Из-за массового убоя ряд крупных мясоперерабатывающих компаний, включая «Мираторг», приостанавливает деятельность в регионах, где фермеры пострадали. Следственный комитет ведёт проверку действий региональных управлений Минсельхоза и соблюдения правил утилизации животных.
Ранее сообщалось, что в нескольких районах Новосибирской области изымают и уничтожают домашний скот из-за вспышек пастереллёза и бешенства. Меры направлены на локализацию очагов инфекции и предотвращение масштабного ущерба экономике. Жителям обещают компенсацию за изъятых животных, угрозы для жизни и здоровья людей нет. Уничтожается всё восприимчивое поголовье при риске распространения болезни.
