Фермеры по всей России бьют тревогу из-за принудительного забоя скота

Российские фермеры массово выражают недовольство из-за уничтожения сотен коров под предлогом борьбы с пастереллёзом — заболеванием, опасным для человека. Об этом стало известно SHOT ПРОВЕРКЕ. Следственный комитет начал проверку возможных нарушений сотрудников Минсельхоза.

Фермеры жалуются на массовый убой всех коров под видом опасной инфекции. Видео © Telegram / Сибирский Экспресс

В Пензенской области, Алтайском крае и Новосибирской области владельцы хозяйств жалуются, что скот забирают без документов о заражении. По их словам, животные полностью здоровы. В селе Приволье фермер потерял 128 коров и не смог добиться реакции ни в региональном Минсельхозе, ни в Роспотребнадзоре.

Туши убитого скота оставили прямо в деревне, рядом с домами, и лишь спустя несколько дней начали частично сжигать. В селе Козиха Новосибирской области люди остались без средств к существованию, так как домашние хозяйства массово истребляют.

Из-за массового убоя ряд крупных мясоперерабатывающих компаний, включая «Мираторг», приостанавливает деятельность в регионах, где фермеры пострадали. Следственный комитет ведёт проверку действий региональных управлений Минсельхоза и соблюдения правил утилизации животных.