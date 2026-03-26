26 марта, 12:25

Экс-главу новосибирского управления Росгвардии Шушакова задержали

Обложка © 54.rosguard.gov.ru

Бывшего начальника управления Росгвардии по Новосибирской области генерал-майора Василия Шушакова задержали силовики. По данным местных СМИ, речь может идти о подозрении в совершении должностного преступления.

«Он задержан, однако подробности дела пока неизвестны», — сказали ТАСС в правоохранительных органах.

Шушаков возглавлял ведомство с 2016 года по осень 2025-го. Он уволился по собственному желанию на фоне проведения проверок в управлении. Официальных комментариев от Росгвардии на данный момент не поступало.

Ранее в Ставропольском крае был задержан министр энергетики региона Иван Ковалёв, информацию об этом подтвердили в местных силовых структурах. Высокопоставленный чиновник подозревается в превышении должностных полномочий, в отношении него возбуждено уголовное дело. Ковалев возглавил ведомство в 2021 году, а до прихода на госслужбу работал в коммерческих организациях строительной и топливно-энергетической сферы.

Анастасия Никонорова
