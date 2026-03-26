Экс-главу новосибирского управления Росгвардии Шушакова задержали
Обложка © 54.rosguard.gov.ru
Бывшего начальника управления Росгвардии по Новосибирской области генерал-майора Василия Шушакова задержали силовики. По данным местных СМИ, речь может идти о подозрении в совершении должностного преступления.
«Он задержан, однако подробности дела пока неизвестны», — сказали ТАСС в правоохранительных органах.
Шушаков возглавлял ведомство с 2016 года по осень 2025-го. Он уволился по собственному желанию на фоне проведения проверок в управлении. Официальных комментариев от Росгвардии на данный момент не поступало.
Ранее в Ставропольском крае был задержан министр энергетики региона Иван Ковалёв, информацию об этом подтвердили в местных силовых структурах. Высокопоставленный чиновник подозревается в превышении должностных полномочий, в отношении него возбуждено уголовное дело. Ковалев возглавил ведомство в 2021 году, а до прихода на госслужбу работал в коммерческих организациях строительной и топливно-энергетической сферы.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.