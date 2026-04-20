Белый дом обвинили в развороте от контрацепции и подростковых беременностях

В The New York Times вышла колонка, автор которой поставила жёсткий вопрос: не ведёт ли новая политика администрации Дональда Трампа к росту нежелательных и в том числе подростковых беременностей. Материал подан именно как мнение на фоне изменений вокруг федеральной программы Title X.

Речь идёт о системе, которая с 1970 года финансирует семейное планирование и репродуктивную помощь для малообеспеченных американцев. Весной администрация начала замораживать часть средств Title X, а в новом грантовом уведомлении для программы заметно сместился акцент: вместо привычного упора на доступ к контрацепции в документе больше говорится о фертильности, «создании семьи» и репродуктивных состояниях у мужчин и женщин.

В официальном документе HHS среди приоритетов отдельно упомянуты низкий тестостерон, подвижность сперматозоидов, эректильная дисфункция, а также образ жизни — сон, питание, физическая активность и даже использование порнографии. При этом CBS отмечает, что прямой задачи по предотвращению нежелательных беременностей, которая долго считалась одной из ключевых для Title X, в новом описании уже не видно.

Колумнистка NYT трактует это как разворот от дешёвой и эффективной контрацепции к более идеологизированному подходу. В частности, она обращает внимание на больший интерес к fertility-awareness methods — методам отслеживания цикла и фертильности, которые ACOG считает менее надёжными при типичном использовании, чем, например, внутриматочные средства.

При этом у новой линии есть и защитники. CBS приводит позицию консервативного Heritage Foundation: там считают, что обновлённый подход не сужает, а расширяет понимание женского здоровья и делает больший акцент на лечении причин репродуктивных проблем, а не только на назначении контрацепции.

