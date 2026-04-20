Пашинян: Армения не будет возвращать активную деятельность в ОДКБ
Армения не намерена возобновлять активное участие в ОДКБ. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в видеообращении.
По его словам, текущий статус останется без изменений.
«Членство в Армении в ОДКБ, как вы знаете, заморожено, и шагов, направленных на возвращение к активности, не будет», — сказал армянский премьер.
Политик подчеркнул, что такая позиция закреплена в программе правящей партии «Гражданский договор».
Он дал понять, что в ближайшей перспективе пересмотра курса в отношении организации не ожидается.
Ранее Никол Пашинян заявил, что ждать изменений в плане участия Армении в ОДКБ сейчас нереалистично. Власти республики обвиняют организацию в невмешательстве в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Президент РФ Владимир Путин пояснил Пашиняну, что Армения сама признала Нагорный Карабах частью Азербайджана. Следовательно ОДКБ не могла вмешиваться во внутренние дела Баку.
