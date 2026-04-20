Тысячи банок детской смеси NAN изъяли и уничтожили из-за опасного токсина

В Армении изъяли и уничтожили партию детского питания марки NAN производства компании Nestle из-за обнаруженного в смесях опасного вещества. Суммарный вес банок со смесью — 9700 килограммов. Об этом сообщает в соцсети инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов республики.

Как сообщалось в январе этого года, Роспотребнадзор временно приостановил ввоз в Россию целой линейки детских сухих смесей Nestle. Причиной стала информация о возможном наличии в сырье токсина цереулида. Под ограничение попали смеси под брендами Nan, PreNan, Nestogen Комфорт и «Алфаре амино» с датами производства с апреля по ноябрь 2025 года. Токсин был обнаружен в растительных маслах, поставляемых внешним производителем. Весь оборот этой продукции на территории РФ теперь запрещён.