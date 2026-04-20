Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 13:30

Тысячи банок детской смеси NAN изъяли и уничтожили из-за опасного токсина

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

В Армении изъяли и уничтожили партию детского питания марки NAN производства компании Nestle из-за обнаруженного в смесях опасного вещества. Суммарный вес банок со смесью — 9700 килограммов. Об этом сообщает в соцсети инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов республики.

«Причиной уничтожения, согласно результатам лабораторных анализов, полученных из РФ, является риск возможного присутствия опасного токсина в партиях сухого, быстрорастворимого, молочного и молочнокислого детского питания», — пояснили специалисты.

В детском питании HiPP нашли крысиный яд, товар изымают из 1000 супермаркетов

Как сообщалось в январе этого года, Роспотребнадзор временно приостановил ввоз в Россию целой линейки детских сухих смесей Nestle. Причиной стала информация о возможном наличии в сырье токсина цереулида. Под ограничение попали смеси под брендами Nan, PreNan, Nestogen Комфорт и «Алфаре амино» с датами производства с апреля по ноябрь 2025 года. Токсин был обнаружен в растительных маслах, поставляемых внешним производителем. Весь оборот этой продукции на территории РФ теперь запрещён.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Армения
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar