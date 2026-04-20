Главу завода «Ракета» попросили не копировать те самые «часы Путина»

Британский юрист Дэвид Хендерсон-Стюарт, возродивший советскую часовую фабрику «Ракета» под Санкт-Петербургом, заявил о росте интереса к продукции бренда, в том числе к моделям, похожим на те, которые носит президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал агентству Reuters.

По его словам, после того как в 2022 году часы «Ракета» заметили у главы государства, в компанию начали обращаться клиенты с просьбой изготовить аналогичную модель с маркировкой «Сделано в России». При этом, как отметил предприниматель, повторять точную копию было решено не делать.

«Нам сказали, что было бы лучше не повторять эту модель в точности», — сообщил Хендерсон-Стюарт.

Он также подтвердил, что западные санкции не оказали существенного влияния на работу предприятия. Несмотря на сокращение торговли и закрытие в России магазинов иностранных люксовых брендов, у «Ракеты» вырос внутренний спрос, а поставки в Европу и на Ближний Восток продолжились.

«Мы не зависим от Запада в комплектующих. Большинство из них производим сами», — подчеркнул предприниматель.

Он пояснил, что у компании практически полностью выстроена собственная цепочка производства. На заводе, где работает более 200 сотрудников, используется в том числе восстановленное оборудование для изготовления ключевых деталей — шестерёнок, колёс и пружин. Предприниматель добавил, что переехал в Россию после учёбы в Оксфорде и Сорбонне, поскольку не нашёл на Западе проекта, сопоставимого по интересу с возрождением исторического бренда «Ракета».

