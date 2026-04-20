Актёр и бизнесмен Роман Курцын отказался считать себя богатым человеком

Звезда российских сериалов Роман Курцын, добившись признания на актёрском поприще, не остановился на достигнутом и основал собственную продюсерскую компанию. Кроме того, у него своя школа карате и каскадёров, а также общеобразовательная школа.

Скоро на экраны страны выйдет его комедия «Родительский дом». При этом, как заявил артист в интервью Леди Mail, все его проекты хоть и приносят стабильный заработок, но олигархом его не делают. По словам звезды, ему всегда хочется зарабатывать больше и ставить перед собой высокие планки.

«Но при всём этом я не могу назвать себя богатым человеком. Имеющим неплохой достаток — да, но — не более. Так что мне есть, к чему стремиться. Ведь для мужчины финансовая составляющая очень важна: деньги — это его энергия, его топливо», — заявил актёр.

К слову, Роман Курцын регулярно демонстрирует в соцсетях свою превосходную физическую форму. Ранее в интервью артист поделился мотивацией для регулярной публикации фотографий с обнажённым торсом.