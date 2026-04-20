«Очень хочется по зубам дать»: Роман Курцын завёл «чёрный список» актёров

Популярный российский актёр Роман Курцын рассказал, почему порой отказывается сниматься в тех или иных картинах. Чаще всего причина кроется в высокой занятости, признался он. Однако бывает, что артист отвергает роль, потому что проект ему попросту не нравится.

Иногда, приезжая на пробы, Курцын понимает, что они с режиссёром мыслят в разных направлениях, а значит, сработаться не выйдет. Подобное случается и с партнёрами по съёмочной площадке. У артиста даже есть «чёрный список» коллег, с которыми он не снимается. По словам звезды, некоторые из них истерят, кто-то хамит окружающим, и находиться рядом с такими «мужчинами» просто некомфортно.

«А уж если неуважительно общаются при мне с женщинами, и вовсе кулаки чесаться начинают — очень хочется им по зубам дать. Так что во избежание конфликтов лучше мне с такими людьми просто не пересекаться», — подчеркнул собеседник Леди Mail.

К слову, Роман Курцын, добившись признания на актёрском поприще, не остановился на достигнутом и основал собственную продюсерскую компанию. Кроме того, у него своя школа карате и каскадёров, а также общеобразовательная школа. Тем не менее, артист отказался считать себя богатым человеком.