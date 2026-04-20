Пользователи сообщают о сбое работе соцсети X

Соцсеть X столкнулась с техническими проблемами в нескольких странах. Пользователи массово сообщают о неполадках. Данные сайта Downdetector подтверждают сбой — ресурс отслеживает работу популярных интернет-сервисов. Проблемы начались около 19:56 по московскому времени.

Больше всего жалоб поступает из США — свыше пяти тысяч. Также о неполадках пишут пользователи из Франции, Великобритании, Германии, Канады, Бразилии и других стран.

Большинство людей указывают на ошибки при загрузке ленты. Другие жалуются на сбои в мобильном приложении. Третьи не могут зайти на веб-сайт соцсети.

Ранее пользователи X уже сталкивались с серьёзными сбоями. В феврале только в США зафиксировали более 42 тысяч жалоб. В Великобритании тогда зарегистрировали свыше 11 тысяч обращений.