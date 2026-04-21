Московские врачи спасли жизнь итальянского режиссёра Клаудио де Мальо

Ректор итальянской академии драматического искусства, режиссёр Клаудио де Мальо прилетел в Москву, чтобы провести мастер-классы для студентов ГИТИСа. Однако вместо творческой встречи он оказался в реанимации, пишет ТАСС со ссылкой на ректора Российского института театрального искусства Григория Заславского.

У мужчины случилось обширное кровоизлияние в мозг. Его доставили до Боткинской больницы. Врачи не стали ждать. Операцию провели накануне Пасхи. Итальянец выжил. Сейчас де Мальо уже выписан и, по собственному признанию, чувствует себя человеком, которому подарили вторую жизнь.

Ранее в Москве спасли пациента с редким синдромом Гийена—Барре. Мужчина попал в ГКБ имени А.К. Ерамишанцева с подозрением на инсульт. Но обследование показало другое: острое поражение периферической нервной системы. За неделю до госпитализации пациент переболел обычной простудой. А следом появились онемение, сбившиеся рефлексы и шаткая походка.