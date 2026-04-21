ОАЭ пригрозили США перейти на юань при дефиците долларов

Арабские эмираты сделали недвусмысленный намёк Вашингтону. Если возникнет дефицит американской валюты, страна готова перейти на китайский юань или другие денежные единицы. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на эмиратских и американских чиновников.

Авторы статьи подчёркивают: в таком сценарии кроется скрытая угроза для господства доллара на мировом рынке, особенно в нефтяных сделках.

Один из представителей ОАЭ уточнил, что Центробанк страны не получал от Штатов запроса на организацию своп-линии. Такая схема позволила бы поддерживать курс дирхама. Но раз диалога нет — Эмираты начинают смотреть в сторону Пекина.

Ранее сообщалось, что напряжённая обстановка и боевые действия на Ближнем Востоке стали причиной проведения расчётов за нефть в юанях, а доллар теряет свои позиции в регионе. Сейчас появляется всё больше сторонников инициативы петроюаня как альтернативы нефтедоллару.