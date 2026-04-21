Несси вернулось: Знаменитое чудовище вновь заметили в Лох-Нессе после перерыва

Легендарное чудовище озера Лох-Несс снова дало о себе знать. После многомесячного перерыва очевидцы дважды за несколько дней заметили таинственного обитателя глубин. Об этом пишет издание Metro.

Первым о встрече рассказал американский турист Тони Инхорн. 1 марта около 10:30 утра у входа в Каледонский канал из воды показалось тёмное серо-зелёное тело. Через пять секунд оно снова погрузилось в озеро.

«Оно находилось примерно в 4,5 метрах от лодки, на которой я стоял. Зависло в воздухе примерно на пять секунд, а затем снова погрузилось в воду», – цитирует издание туриста.

Мужчина зарисовал увиденное. По его оценке, тело было от полутора до трёх метров в поперечнике.

Через четыре дня ещё один очевидец, Эоин Фэган, заметил необычное движение на трансляции веб-камеры, установленной возле отеля The Clansman. Неизвестный объект, двигавшийся против течения, четыре раза показался на поверхности примерно в 180 метрах от пирса.

Фэган уточнил: ни до, ни после появления объекта не было видно ни одного судна. Это исключает версию о волнах от проходящих катеров или лодок.

Ранее Life.ru писал, что палеонтологи обнаружили в Сахаре останки пресноводного плезиозавра, получившего имя Кем-Кем. Это доказывает, что доисторические ящеры могли жить не только в морях, но и в реках и озёрах. Учёные предположили, что небольшие особи размером с дельфина вполне могли сохраниться до наших дней в отдалённых водоёмах. В России, например, чудовищ видели на Чукотке – в озёрах Лабынкыр и Ворота. Так что, возможно, Несси не одиноко.